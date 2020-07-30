شكرا لقرائتكم الأهلي يتفق مع المقاولون على خصم 3 ملايين جنيه من صفقة طاهر حال إصابته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في المقاولون العرب على وضع بند استثنائي في عقد شراء طاهر محمد طاهر، يمنح الإدارة الحمراء الحق في خصم مبلغ 3 ملايين جنيه من قيمة الصفقة حال تعرض اللاعب لإصابة قوية خلال فترة استكماله الموسم مع الذئاب، بل ويمنح العقد الأهلي الحق في فسخ التعاقد حال كانت الإصابة مزمنة أو تحول دون لعبه كرة القدم ،وقام مسئولو الأهلي بإضافة بيانات طاهر للسجل الطبي بالنادي، مما يعني أنه سيتم اعتباره لاعباً في الأهلي من الأن وسيعامل معاملة اللاعبين الحاليين، وألزم مسئولو الأهلي المقاولون العرب بتقديم الرعاية الطبية لطاهر حتى نهاية الموسم، وفي حالة تعرض اللاعب لأي إصابة يجب أن يخطر الأهلي قبل تلقي اللاعب أي علاج على أن يوافق الأهلي أولا على طريقة العلاج والمعالجين والسماح للمتخصصين الطبيين في النادى الأحمر بفحص اللاعب. وتعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر لمدة 5 سنوات مقابل 25 مليون جنيه سيتم دفعهم على أقساط لمدة 12 شهر، في الوقت الذي يوجد 5 ملايين منهم عبارة عن بونص سيدفعهم الأهلي حال حدوث أشياء، منها انضمام اللاعب للمنتخب الوطني الأول وفوز الأهلي ببطولة دوري أبطال افريقيا ومشاركة اللاعب وتسجيله عدد أهداف معين، في الوقت الذي يمنح العقد المقاولون الحصول على نسبة 20 % حال بيع اللاعب مستقبلاً.

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