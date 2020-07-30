شكرا لقرائتكم أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 30 / 7 / 2020 .. النجم الساحلى يكشف موعد سداد 22 مليون جنيه للقلعة الحمراء.. لوكوموتيف موسكو يستفسر عن سعر رمضان صبحي.. وصائح لاعبي الأحمر لصالح جمعة بعد "عفو" فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد نادى الأهلي اليوم الخميس 30 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، تقديم الأهلي العرض الأضخم ماليًا إلي نادي هيدرسفيلد الانجليزي للتعاقد مع رمضان صبحي على سبيل البيع النهائي.

النجم الساحلى يكشف موعد سداد 22 مليون جنيه للأهلى

أخطر نادى النجم الساحلى التونسى نظيره الأهلى أنه بصدد تسديد غرامة الأيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الأهلى السابق والنجم الساحلى الحالى فى شهر أغسطس المقبل، وأوضح مسئولو النجم الساحلي لنظراؤهم فى الأهلى خلال إتصالات تمت بينهما مؤخراً أنهم أقتربوا من بيع أكثر من لاعب بالفريق أبرزهم الجزائري كريم العريبي من أجل تسديد غرامة الأهلى والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار أى ما قرب من 22 مليون جنيه مصرى، والتى تعهّد النادى التونسى بسداها للأهلى قبل أكثر من عام لكنه تقاعس، فقام الأهلى بتصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وحصل على حكم من الفيفا بتسديد النجم الساحلى واللاعب هذه الغرامة خلال مدة أقصاها 45 يوماً بدأت قبل أسبوع تقريباً.

لوكوموتيف موسكو يستفسر عن سعر رمضان صبحي بعد رحيله عن الأهلي

استفسر مسئولو نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عن سعر رمضان صبحي نجم هجوم هيدرسيفيلد الأنجليزي المعار للأهلي حتى نهاية الموسم، تمهيداً لضمه بداية من الموسم المقبل لتدعيم هجوم الفريق الروسي، وتحدث مسئولو لوكوموتيف موسكو مع نظرائهم في هيدرسيفيلد لمعرفة سعر مضان صبحي خاصة أن النادي الإنجليزي سبق وأن أعلن أنه يستعد لبيع اللاعب بشكل نهائي مستبعدًا فكرة إعارته من جديد خاصة أن عقده مع الفريق متبقي فيه موسمين فقط.

مصدر بالأهلي: قدمنا أعلى عرض على هيدرسيفيلد لشراء رمضان صبحي

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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر كواليس مفاوضات ضم رمضان صبحي نجم هجوم الفريق بشكل نهائي، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، ومن ثم سيعود بعدها لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، وقال المصدر لـ"اليوم السابع": "تقدمنا بعرض قيمته 2 ونصف مليون إسترليني لشراء رمضان صبحي وهو العرض الأعلى مادياً حتى هذه اللحظة.. علمنا أن أولمبياكوس اليوناني دخل في خط المفاوضات وكذلك أحد الأندية الروسية والتركية ولكن عروضهم لم تتخطى حاجز المليون ونصف إسترليني"

الأهلى يحتفل بوصول عدد متابعيه على تويتر إلى 6 ملايين

احتفل النادى الأهلي بوصول عدد متابعيه عبر موقع التدوينات المصغرة تويتر إلى 6 ملايين، متفوقًا على نادى الزمالك الذى وصل متابعيه إلى 4 ملايين و200 ألف.

وعلق النادى الأهلى عبر حسابه بتويتر قائلاً: "نحتفل معاً بوصول حسابنا الرسمي على تويتر إلى 6 ملايين أهلاوي".

تعرف على نصائح لاعبي الأهلي لصالح جمعة بعد "عفو" فايلر

نصح عدد كبير من لاعبي الأهلي صالح جمعة زميلهم بالفريق بمواصلة الالتزام في التدريبات والحفاظ على لياقته البدنية والفنية ووزنه المثالي من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعدما منحه السويسري رينيه فايلر المدير الفني فرصة التدريب مع الفريق جماعيًا والتعهّد بالدفع به في المباريات حال استمرار التزامه وأكد لاعبو الأهلي الكبار لصالح جمعة أن قدراته تؤهله لأن يشارك مع الفريق وأن الجميع يدعمه وعليه أن يستغل هذا الدعم من أجل المشاركة مع الأهلي.