نادي الزمالك يقرر تكريم اسم «طبيب الغلابة» الدكتور محمد مشالي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إطلاق اسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي رحمه الله، على المسجد الجديد بنادي الزمالك تقديرا لما قدمه الراحل طوال مسيرته. كان مجلس الزمالك قد نعى مشالى الذي اشتهر بـ "طبيب الغلابة"، بعد وفاته، وقد حصل مشالي على تقدير من مجلس إدارة النادي وتم منحه العضوية الشرفية نظرا لانتمائه وعشقه للقلعه البيضاء.

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