- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وأنتم طيبين.. عمرو السولية يحتفل بحلول عيد الأضحى مع أطفاله في "البسين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عمرو السولية لاعب وسط الأهلى، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه مع ابنته وابنه في حمام السباحة، معلقًا: "كل سنة وانتوا طيبين".
عمرو السولية
وفي وقت سابق، أعلن عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي، اتخاذه كل الإجراءات القانونية لكل من أساء فى حقه وحق ابنته من متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بعدما تنمر بعض المتابعين على ملابس ابنته التى لم تتجاوز الثلاث سنوات، وكتب السولية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعمل محاضر لكل من أساء في حقى أو فى حق أى فرد من أفراد أسرتي".
عمرو السولية مع أولاده
وكان عمرو السولية قد رد على تعليقات عدد من متابعيه بموقع إنستجرام ووالتى زعموا أن ملابس ابنته ليلى التى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف غير محترمة، موضحًا أنه سيتقدم ببلاغات ضدهم. وكتب عمرو السولية، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "ليلى بنتي عندها ٣ سنين ونص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة!! أيه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير؟! ايه المرض ده".
وأضاف، "قررت أتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت أحمى بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف والاشمئزاز ده".
كانت هذه تفاصيل خبر كل سنة وأنتم طيبين.. عمرو السولية يحتفل بحلول عيد الأضحى مع أطفاله في "البسين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.