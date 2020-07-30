شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح آخر مستجدات موقف أزارو ورمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أمير توفيق، مدير التعاقدات في الأهلي عن مصير رمضان صبحى نجم القلعة الحمراء المعار من هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزي سواء بالبقاء أو الرحيل عن القلعة الحمراء، وقال أميرتوفيق في تصريحات لقناة الأهلى:" "هناك تفاصيل مهمة متعلقة برمضان صبحي، ونحن نتواصل مع رمضان صبحي، لكن لا يمكن أن نتحدث في أمور كهذه بشكل علني".

وكشف مدير التعاقدات في الأهلي مستجدات مصير وليد أزارو موضحًا أن الاتفاق لم يدفع جزءا من مستحقات النادي عن صفقة وليد أزارو، مشيرا إلى أن اللاعب مستمر مع الفريق، وكذلك المفاوضات، معلقًا: "أزارو له بعض المستحقات المالية لدى الاتفاق ولم يحصل عليها، كما أن الأهلي له 100 ألف دولار من قيمة الإعارة ولم يحصل عليها، وطلبنا أن نحصل على المستحقات مقابل استمرار أزارو مع الفريق حتى نهاية الموسم."

وتابع: "الاتفاق أبلغنا بأنه لم يتم الاتفاق مع أزارو على الاستمرار في الفترة المقبلة، وهو الآن في المغرب، وسيكون ضمن صفوف الفريق بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال أغسطس المقبل."

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وواصل: "الإتفاق وعدنا أن يرسل المستحقات المتأخرة للأهلي، وهذا الأمر منفصل تمامًا عن عدم استمرار أزارو مع الفريق، لأننا وافقنا بالفعل على الإعارة."

واختتم بالحديث عن صفقات الموسم المقبل: "بعيد عن الأسامي كان هناك العديد من الأمور، نحن نعمل على صفقات الصيف بداية من شهر أبريل، أنما هذه الأمور لا نتحدث عنها بشكل علني."