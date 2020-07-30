شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 30 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 30 / 7 / 2020 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، إطلاق اسم طبيب الغلابة الراحل الدكتور محمد مشالي علي المسجد داخل النادي.

مرتضى منصور يطلق اسم طبيب الغلابة على مسجد الزمالك الجديد

أعلنت قناة نادي الزمالك، أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، قرر إطلاق أسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي على مسجد النادي الجديد، تكريما للطبيب المعروف بزملكاويته، والراحل عن عالمنا قبل يومين.

وظل محمد مشالي، لسنوات طويلة يخصص قيمة كشفه الطبي في عيادته لا تزيد عن 5 جنيهات، وزادت أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات، وكثيرا ما يرفض تقاضي قيمة الكشف من المرضى الفقراء، بل ويشتري لهم العلاج في كثير من الأحيان، حتى ذاع صيته بأنه "طبيب الغلابة".

مرتضى منصور يجدد رفضه الإعلان عن الصفقات البيضاء حتى نهاية الموسم

تمسك مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بعدم الإعلان عن اى صفقات جديدة تم إبرامها خلال الفترة الحالية، مؤكدا ان الكلام والاعلان سيكون نهاية الموسم.

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وجددرئيس الزمالك رفضه الاعلان عن الصفقات حفاظا على استقرار الفريق وتجنبا للفتنة داخل الصفوف البيضاء خاصة مع الاستعدادات الجادة لعودة الدورى ودورى ابطال افريقيا .

الزمالك يحذر مدربي قطاع الناشئين من العمل فى أماكن أخرى

حذرت إدارة نادى الزمالك جميع مدربى قطاع الناشئين فى القلعة البيضاء من الجمع بين العمل بالنادى وأى مكان رياضى اخر خلال الفترة المقبلة.

وأخطر طارق يحيى رئيس قطاعات كرة القدم بنادى الزمالك جميع مدرب الناشئين بقرار منع االعمل فى أى نادى أو أكاديمية أخرى مع عملهم فى القلعة البيضاء، واى شخص سيخالف ذلك سيتعرض للفصل وعدم العمل بالنا.

الزمالك ينتظر وصول بن شرقي وأوناجم

ينتظر مسئولو نادي الزمالك وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم قادمان من بلادهما خلال الساعات المقبلة، بعدما أنهى الزمالك كل الأزمات التي كانت تعيق وصولهما للقاهرة وفي مقدمتها ظروف الطيران بين المغرب ومصر، وكذلك المستحقات المتأخرة للاعبين لدى نادي الزمالك.