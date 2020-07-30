مصدر لمصراوي: اتجاه لإلغاء منصب مدير قطاع الناشئين بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن هناك اتجاه داخل النادي خلال التوقيت الحالي هو إلغاء منصب مدير قطاع الناشئين في التشكيل الجديد الذي سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء اليوم الخميس، أن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين أبلغ مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بعدم الحاجة لتعيين نائبًا له.

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وأوضح المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - أن بيبو سيقوم بعقد اجتماعات دورية مع المديرين الفنيين لكافة الفرق المختلفة.

وكان هشام حنفي اعتذر عن منصب نائب رئيس قطاع الناشئين خلال الفترة الأخيرة لأسباب شخصية رفض الإفصاح عنها.

جدير بالذكر أن محمود الخطيب استقر في الفترة الأخيرة على إسناد مهمة رئاسة قطاع الناشئين لخالد بيبو ليتسلم المهمة بدلاً من فتحي مبروك.