هل يحق للأندية توقيع عقوبات على اللاعب المصاب بكورونا؟.. فضل الله يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

اتجهت العديد من أندية الدوري الممتاز لفرض غرامات على لاعبيها المصابين بفيروس كورونا.

وبررت الأندية توقيع الغرامة على اللاعبين، كإجراء للتشديد على اللاعبين لاتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس.

وتجاوزت عدد الإصابات في الدوري 50 لاعبا، بعد إجراء 5 مسحات للكشف عن كورونا استعدادا لاستئناف الدوري.

محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية بالإمارات، أكد أنه لا يحق للأندية لائحيا بمعاقبة أو تغريم اللاعب المصاب بفيروس كورونا.

وأوضح فضل الله في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن النادي من حقه توقيع عقوبة في حالة مخالفة اللاعب لمعايير الالتزام الموجود في نصوص واضحة بقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تخضع لسيطرة اللاعب وهي "السهر ليلاً، أو قيادة سيارة بطريقة مسرعة وارتكاب حوادث، أو لعب كرة قدم خارج النادي، أو تسلق الجبال، أو المشاركة في سباق دراجات نارية"، وغيرها من الأمور التي تعرض اللاعب لخطر الإصابات.

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وأشار خبير اللوائح أنه اللاعب من حقع تقديم شكوى في حالة تعرضه لعقوبة من ناديه، ويثبت التزامه بالاحتياطات اللازمة.

وتعرض ثنائي سموحة محمد كوفي، ونيسيبامبي للإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة لـ22 فردا من لاعبي والجهاز الفني والإداري بنادي الإنتاج الحربي.

وأكد فرج عامر في تصريحات تليفزيونية، أن نادي سموحة يوفر كافة الإجراءات الاحترازية، وبالتالي إصابة أي لاعب تعني تقصيره في اتخاذ الاحتياطات الواجبة.

أما خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، فأكد أن النادي يدرس فرض عقوبات قاسية على اللاعب الذي يصاب بفيروس كورونا، بعد تعافي المصابين حاليا، للتشديد على اللاعبين باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تستأنف مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة الزمالك والمصري يوم 6 أغسطس المقبل.