الأهلي: لنا مستحقات عند الاتفاق.. أزارو مستمر معنا.. ونتفاوض بشأن رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي أن الاتفاق لم يدفع جزءًا من مستحقات النادي عن صفقة وليد أزارو، كما أوضح أن اللاعب مستمر مع الفريق، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات مع رمضان صبحي.

وقال توفيق في تصريحاته لقناة "الأهلي" الفضائية: "أزارو له بعض المستحقات المالية لدى الاتفاق ولم يحصل عليها، كما أن الأهلي له 100 ألف دولار من قيمة الإعارة ولم يحصل عليها، وطلبنا أن نحصل على المستحقات مقابل استمرار أزارو مع الفريق حتى نهاية الموسم".

وتابع: "الاتفاق أبلغنا بأنه لم يتم الاتفاق مع أزارو على الاستمرار في الفترة المقبلة، وهو الآن في المغرب، وسيكون ضمن صفوف الفريق بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال أغسطس المقبل".

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وأضاف: "الاتفاق وعدنا أن يرسل المستحقات المتأخرة للأهلي، وهذا الأمر منفصل تمامًا عن عدم استمرار أزارو مع الفريق؛ لأننا وافقنا بالفعل على الإعارة".

أما عن التفاصيل المتعلقة بصفقة رمضان صبحي، وإمكانية انتقاله من هدرسفيلد: "هناك تفاصيل مهمة متعلقة برمضان صبحي، ونحن نتواصل مع رمضان صبحي، لكن لا يمكن أن نتحدث في أمور كهذه بشكل علني".

واختتم بالحديث عن صفقات الموسم المقبل: "بعيد عن الأسامي كان هناك العديد من الأمور، نحن نعمل على صفقات الصيف بداية من شهر أبريل، أنما هذه الأمور لا نتحدث عنها بشكل علني".