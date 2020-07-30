رابطة الدوري السعودي تؤكد استمرار الجوائز الشهرية للأفضل

أكدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن إعادة الجوائز الشهرية للأفضل، خلال بطولة الدوري المحلي الذي توقف في شهر مارس الماضي آثر تفشي فيروس كورونا.
وأوضحت رابطة الدوري بأن جوائزشهر مارس، سيتم الإعلان عنها، بعد ضم مباراتي الجولة الـ21 و22، من شهر مارس، مع الجولة الـ23 من بداية شهر أغسطس مع عودة الدوري، للإعلان عن الفائزين.
كما أوضحت الرابطة بأن المعايير التي وضعت لإختيار الأفضل، تعتمد على الأرقام، والإحصائيات والآراء القنية، وترصد الجوائز الشهرية، الأفضل كمدرب، ولاعب وحارس، ويتم منح كل فائز منهم مبلغ 50 ألف ريال سعودي.
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