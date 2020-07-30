رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة تكشف نتائج فحوصات كورونا

كشفت رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة اليوم الخميس، عن نتائج فحوصات كورونا، قبل عودة منافسات بطولة الدوري.
أوضحت الرابطة بأنه تم فحص 344 لاعبًا وظهرت جميع العينات سلبية، وعدم إصابة أي فرد منهم بالفيروس العالمي.
ويعود دوري كرة السلة الأمريكي، يوم الخميس المقبل، بعد توقفه في شهر مارس الماضي آثر جائحة فيروس كورونا.
وتعود منافسات الدوري يوم الخميس المقبل بعد غياب طويل.
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