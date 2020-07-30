مدرب باريس سان جيرمان يلمح لصعوبة لحاق مبابي لمباراة أتالانتا

تحدث الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن إمكانية لحاق كيليان مبابي مهاجم الفريق، بمباراتهم أمام أتالانتا ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
قال توخيل في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليون ضمن نهائي كأس الرابطة: "مشاركة مبابي معنا؟ لا أعرف الفرص ضئيلة، نأمل أن يشارك معنا خلالمباراة أتالانتا".
وتابع:" علينا التأقلم على اللعب بدونه، بشكل عام ننتظر معجزة من أجل لحاق بالمباراة".
وواصل:" لا أعرف فريقًا يلعب مثل أتالانتا، لكن علينا أن على تطبيق أسلوبنا وإظهار جوعنا للفوز".
وتعرض مبابي لإصابة قوية خلال مباراة باريس سان جيرمان، وسانتإيتيان، بنهائي كأس فرنسا، أجبرته على الخروج من اللقاء، وكشف النادي الباريسي بأن النجم الفرنسي، يعاني من التواء في الكاحل مع إصابة في الرباط الخارجي، سيغيب لمدة 3 أسابيع.
وتوج النادي الباريسي بلقب كأس فرنسا، بعد فوزه بهدف نظيف، ليتوج بثاني ألقابه لهذا الموسم ، بعد تتويجه بالدوري الفرنسي، والذي ألغى ، وتم إعطاءه للنادي الباريسي، الذي يتصدر جدول ترتيبه بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.
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