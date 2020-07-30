أحمد جمعة يختار أفضل مهاجم مصري بالوقت الحالي وبتاريخ مصر

كشف أحمد جمعة مهاجم فريق المصري البورسعيدي، عن أفضل مهاجم في الفترة الحالية، وتاريخيًا بالملاعب المصرية.

قال أحمد جمعة في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورتس":" أرى أن

مصطفى محمد مهاجم الزمالك، يقدم أداءًا جيدًا، ويسير بخطى جيدة، هو الأفضل في الفترة الحالية على مستوى المهاجمين".

وتابع:" بالنسبة لي أفضل مهاجم في تاريخ مصر، هو كابتن حسام حسن، بالتأكيد، كما أن قدوتي، كما أرى أنه أفضل مدير فني تعاملت معه، بالنسبة لي، فرق معي كثيرًا عندما تدربت معه، والأمور تختلف معه".