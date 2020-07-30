العين الإماراتي يعلن تجديده لعقد إسلام خان

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الخميس، تجديد عقد صانع الألعاب، الـ كازاخستاني إسلام خان، لمدة ثلاثة مواسم أي حتى 2023.

وكان العين ضم اللاعب خان للعين

خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يتوقف الدوري في شهر مارس الماضي آثر جائحة فيروس كورونا

وعبر خان عن سعادته بالتجديد مع العين قائلًا: "أشكر إدارة النادي على ثقتهم الغالية بي، سأدافع عن شعار النادي لثلاث مواسم أخرى.

وقررت رابطة المحترفين الإماراتية إلغاء الموسم الحالي 2019-2020، بسبب جائحة فيروس كورونا، والاستعداد للموسم الجديد.