قرر نادي الاتحاد السكندري إلغاء مباراته الودية أمام سموحة، التي كانت ستقام يوم 6 أغسطس المقبل.
يأتي ذلك، بعدما شهدت المباراة شجارًا عنيفًا بين أحمد رفعت مهاجم الاتحادالسكندري، والهاني سليمان حارس مرمى سموحة، قبل أن يقرر حكم المباراة إنهاء اللقاء في الدقيقة 85.
ونشبت أزمة قوية بين الثنائي وبدأت بعد تدخل قوي من أحمد رفعت لاعب الاتحاد، على الهاني سليمان وتفاقم الأمر إلى مشاحنات عنيفة بعد تدخل جميع اللاعبين.
وفاز سموحة على الاتحاد في تلك المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، بنتيجة 2-1.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء ودية سموحة والاتحاد السكندري الثانية بعد "خناقة" الهاني سليمان ورفعت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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