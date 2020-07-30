استبعاد طرابزون من المشاركة بدوري الأبطال وإشراك بشكتاش بدلا منه

رفضت المحكمة الرياضية طعن نادي طرابزون سبور التركي، حول قرار منعه، من المشاركة في بطولتي أوروبا لمدة موسم واحد، بسبب مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.
أنهى طرابزون سبور، الدوري التركي، في المركز الثاني، خلف باشاك شهير الذي فاز باللقب لأولمرة في تاريخه.
وبناءًا على قرار المحكمة الرياضية سيتم استبعاد طرابزون سبور من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وسيشارك بشكتاش صاحب المركز الثالث ، الذي لعب له الدولي المصري محمد النني،خلال الموسم المنصرم، وفي انتظار موقفه من الاستمرار مع ناديه بعدما انتهت إعارته أو العودة إلى آرسنال، بدلًا منه مع باشاك شهير، بدوري أبطال أوروبا.
أوضحت المحكمة في بيانها بأن تم التصديق على العقوبة، وسيتم منع طرابزون سبور من المشاركة بدوري الأبطال".
وانتهك طرابزون سبور قوانين اللعب المالي النظيف، منذ عام 2011.
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