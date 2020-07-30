أصدر نادي ألميريا الإسباني بيانًا بعد إصابة أحد أفراده بفيروس كورونا المستجد.
أوضح النادي في بيانه الذي أصدره اليوم الخميس: "تم وضع الحالة المصابة بالحجر الصحي بالمنزل، وهو حالته الصحية جيدة".
وتابع البيان:" تم خضوع جميع أفراد الفريق،لاختبارات كورونا، أمس الأربعاء، وجاءت النتائج سلبية".
وواصل:" الفريق سيعود للتدريبات اليوم الخميس، وسيتم القيام باختبارات طبية آخرى، قبل بدأ التدريبات مساء اليوم، مع اتخاذ التدابير الاحترازية فيالتدريبات وفقًا لتعليمات رابطة الليجا، بعدم عدم استخدام غرف تغيير الملابس وتجنب التمارين بشكل زوجي".
واحتل ألميريا الذي يملكه السعودي تركي آل شيخ، خلال موسمه الحالي بدوري القسم الثاني، المركز الرابع، ويلعب دورة ترقي لتحديد الفريق الثالث، الذي سيرافق كل من هويسكا وقادش إلى الدوري الإسباني الممتاز..
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ظهور حالة مصابة بكورونا داخل النادي..ألميريا يصدرًا بيانًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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