عمرو وردة يكشف طموحاته مع باوك بالموسم الجديد

تحدث عمرو وردة نجم المنتخب الوطني، وفريق باوك اليوناني، عن عودته لصفوف الفريق ، واستعداداته معهم للموسم المقبل، وطموحاته.

أكد عمرو وردة في تصريحاته لـقناة نادي باوك أنه سيقدم كل شيء للفريق والجماهير.

وكان وردة عاد لصفوف باوك، قبل نهاية إعارته خلال منافسات الموسم الكروي، بعدما أنهت إدارة نادي لاريسا إعارته لأسباب تأديبية.

وأضاف وردة : "أشعر بأنني مألوف هنا، اتواجد مع الفريق كعائلتي، أنا سعيد جدًا بالعودة إلى باوك، سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق

والجماهير ولجعلهم سعداء".

وتابع نجم المنتخب الوطني:" سأقدم كل شيء ، لأن هذه عائلتي ، منذ اليوم الأول الذي حضرت فيه.

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وواصل "أنا متحمس، ربما قد أخذنا بعض الراحة ، لكنني لست مهتمًا بذلك، والأهم هي المباريات التأهيلية حاليًا، وأتمنى للجميع موسمًا جيدًا، شخصيًا ، أنا أشعر بأنني بخير، أريد أن أظهر نفسي على أرضية الملعب، فقط في الملعب ،

ولعب كرة القدم والاستمتاع بها وجعلهم فخورون وسعداء".

وأتم: "أريد أن أبقى مركزًا فقط على كرة القدم ، وأن أعمل بجد ، وأن أبقي الأفواه مغلقة ، وأركز على الملعب لأنه إذا فعلنا ذلك ، فسوف نثبت أنفسنا يومًا بعد يوم ، وسوف نجعل أنفسنا مفتخرين والمشجعين أيضًا".

وأعلن اللاعب في وقت سابق عن تجديد عقده لمدة موسم آخر مع نادي باوك، لينتهي العام المقبل 2021.

وقدم وردة موسمًا رائعًا مع لاريسا، حيث سجل في الموسم المنصرم، 7 أهداف وصنع 6 آخرين.

وأنهى باوك موسمه في المركز الثاني برصيد 52 نقطة خلف أولمبياكوس بطل الدوري برصيد 66 نقطة.