الجزائري إسماعيل بن ناصر يشيد بدور إبراهيموفيتش مع ميلان

تحدث الجزائري إسماعيل بن ناصر نجم وسط فريق أي سي ميلان الإيطالي، عن ما يقوم به زلاتان إبراهيموفيتش، نجم الروسونيري، معهم بشكل مستمر.
أشاد بن ناصر، بما يقوم به إبراهيموفيتش، مشيرًا إلى أنه يساعد الفريقبشكل كبير، هو ويريد منا تقديم المزيد، ويبحث عن الكمال".
وتابع بن ناصر في تصريحاته لـشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا:" إبراهيموفيتش يصرخ علينا إذا قمنا بأخطاء، يريد مناتقديم المزيد دائمًا، وأن لا تخسر الكرة، وإذا لم تقوم بذلك سيقتلك! ".
وواصل: " انا أرى ما يقوم به أمرًا صحيح، عندما ترتكب أخطاء يصرخ عليك، ولا يتحدث عندما تؤدي جيدًا، هكذا ستتعلم، وتصبح لاعبًا أفضل".
وأنضم السلطان إبراهيموفيتش لصفوف نادي ميلان في الانتقالات الشتوية الماضية.
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