بث مباشر | شاهد الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “الرجاء ونهضة الزمامرة” في أهم مباريات اليوم الخميس 30 يوليو 2020 في الجولة الـ 17، بالدوري المغربي.

تُنقل مباراة “الرجاء ونهضة الزمامرة” على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، بصوت المعلق الجزائري “عادل خلو”، كما تنقل على قناة الرياضية مباشر HD المغربية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت المغرب، 23:00 بتوقيت مصر، 00:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “محمد الخامس”.

يحتل “الرجاء” المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 29 نقطة من 16 مباراة، وبفارق نقطتين عن الخامس “الجيش الملكي” الذي لعب 4 مباريات زائدة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث “نهضة بركان” الذي لعب مباراتين زائدتين.

في المقابل تعتبر مباراة اليوم هي الأولى لفريق “نهضة الزمامرة” بعد العودة من التوقف، ويقبع الزمامرة في المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 19 مباراة.

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