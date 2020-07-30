بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء ونهضة الزمامرة في الدوري المغربي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الرجاء ونهضة الزمامرة” في أهم مباريات اليوم الخميس 30-7-2020 في الجولة الـ 17، بالدوري المغربي.

تُنقل مباراة “الرجاء ونهضة الزمامرة” على قناة بي إن سبورتس HD المفتوحة، بصوت المعلق الجزائري “عادل خلو”، كما تنقل على قناة الرياضية مباشر HD المغربية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت المغرب، 23:00 بتوقيت مصر، 00:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “محمد الخامس”.

سيسعى فريق “الرجاء” إلى تحقيق الفوز من أجل تعويض اخفاقه الجولة الماضية بعدما تعادل سلبًا مع “الدفاع الحسني الجديدي” في أولى مبارياته بعد توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل “الرجاء” المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 29 نقطة من 16 مباراة، وبفارق نقطتين عن الخامس “الجيش الملكي” الذي لعب 4 مباريات زائدة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث “نهضة بركان” الذي لعب مباراتين زائدتين.

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في المقابل تعتبر مباراة اليوم هي الأولى لفريق “نهضة الزمامرة” بعد العودة من التوقف، ويقبع الزمامرة في المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 19 مباراة.

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الرجاء 0-0 نهضة الزمامرة

????️ملعب محمد الخامس (الدار البيضاء)

????الدوري المغربي (الجولة الـ17)

⌚تبدأ في الساعة 22:00 بتوقيت المغرب.

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