رسميًا: ليدز يونايتد يفعل بند شراء الحارس “إيلان ميسير”

فعل “ليدز يونايتد” بند شراء الحارس الفرنسي إيلان ميسير من “لوريان”، بعد انتهاء اعارته مع نهاية الموسم الحالي.

وكان الحارس البالغ من العمر 20 عامًا قد انضم إلى ليدز يونايتد على سبيل الإعارة مع بند الشراء في حالة صعوده إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما حدث بالفعل.

وكشف النادي الإنجليزي عن قيمة الصفقة والتي بلغت 5 ملايين جنيه إسترليني، وبعقد يمتد لثلاث سنوات.

وقضى ميسير معظم الموسم احتياطيًا للحارس الإسباني “كيكو كاسيا“، لكنه ظهر لأول مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد آرسنال. قبل ان يشارك لأول مرة في التشامبيونشيب امام “هال سيتي” في فبراير الماضي، بعد تعرض كاسيا للإيقاف ثماني مباريات بسبب الإساءة العنصرية للاعب وست بروميتش ألبيون “جوناثان ليكو”.

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وشارك ميسير في 11 مباراة مع ليدز يونايتد في جميع المسابقات، ونجح من المحافظة على نظافة شباكه في 7 مباريات.

ونشر حساب “لوريان” تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، ودع فيها ميسير، وجاء فيها: “ينضم إيلان ميسير بشكل قاطع إلى ليدز يونايتد. مبروك على لقب بطولة التشامبيونشيب، وحظ موفق لبقية حياتك المهنية”.

وأصبحت هذه الصفقة الثانية لفريق ليدز يونايتد في الميركاتو الصيفي 2020، بعد أن دفع 16 مليون جنيه إسترليني لتفعيل بند شراء الجناح الدولي البرتغالي “هيلدر كوستا” من ولفرهامبتون.

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