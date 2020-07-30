برايتون يعلن تعاقده مع مدافع أياكس “فيلتمان”، والاخير يكرم عبدالحق نوري

تعاقد فريق “برايتون” مع مدافع أياكس أمستردام “جويل فيلتمان”، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي بلغ قيمته 900 ألف جنيه استرليني، ليصبح ثاني صفقات النادي في الميركاتو الصيفي 2020 بعد ضم “آدم لالانا”.

ووقع المدافع الدولي الهولندي البالغ من العمر 28 عامًا، على عقد يربطه بالنادي الإنجليزي لمدة 3 سنوات.

وظهر فيلتمان لأول مرة مع أياكس في عام 2012 بعدما تم تصعيده من الأكاديمية وكان وكان يبلغ من العمر 19 عامًا، وشارك في أكثر من 200 مباراة مع العملاق الهولندي، وسجل عشرة أهداف. وقد فاز بالدوري الهولندي أربعة مرات، كما خاض 22 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كان آخرها في نوفمبر عندما ساعد هولندا في التأهل إلى يورو 2021 بعدما تعادل سلبًا ضد أيرلندا الشمالية في بلفاست.

وقال مدرب برايتون جراهام بوتر “يسعدنا أن نرحب بجويل فيلتمان في النادي. يمتلك خبرة رائعة مع أياكس بما في ذلك مشاركته في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى خبرته الدولية مع المنتخب الهولندي”.

وأضاف: “إنه مدافع ممتاز يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيمن وفي قلب الدفاع،إنه يتطلع حقًا إلى التحدي المتمثل في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ويسعدنا أنه أصبح الآن لاعب برايتون ونتطلع للعمل معه”.

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فيلتمان يكرم عبدالحق نوري

وكشف فيلتمان أنه سيرتدي القميص رقم 34 تكريمًا لزميله في أياكس “عبد الحق نوري“، الذي انهار خلال مباراة ودية عام 2017 ودخل في غيبوبة مستحثة وتعرض لتلف دماغي دائم.

واستيقظ نوري من الغيبوبة في مارس 2020 وتتولى عائلة اللاعب رعايته بالمنزل في الوقت الحالي.

وقال فيلتمان “الكل يعرف ما حدث لنوري، لقد كان صديقًا للجميع، كلنا نحبه وما زلنا نفعل ذلك ولهذا عندما يحتفل أياكس بهدف يتم الإشارة إلى ان من سجل الهدف هو اللاعب رقم 34”.

واختتم فيلتمان حديثه: “الكثير من زملائه القدامى لديهم هذا الرقم وأنا أعلم أنه سيكون فخورًا للغاية لأنني ذاهب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز”.

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