رياضة | الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ جهاز الكرة بالنادي الأهلي في التحرك الرسمي لتمديد عقد محمد شكري الظهير الإيسر للفريق بعد ظهوره بمستوي طيب في الفترة الماضية.

واستقر الأهلي على تمديد عقد محمد شكري الظهير الإيسر لمدة 5 سنوات قادمة لضمان مستقبله داخل القلعة الحمراء بعد تألقه مع الفريق الأول في المباريات الودية.

ورحب شكري بفكرة تمديد عقده مع الأهلي ولا يمانع اللاعب من تجديد العقد لمدة 5 سنوات قادمة مع القلعة الحمراء.