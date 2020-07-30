رياضة | صدمة في الأهلي.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها ياسر إبراهيم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة في الأهلي.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها ياسر إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى إصابة بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، خلال مشاركته في مباراة الأحمر الودية أمام الجونة يوم الثلاثاء الماضي.

وتأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن صفوف الفريق لمدة تتراوح بين الـ3 أسابيع والشهر على الأكثر حسب ما أوضح طبيب القلعة الحمراء.

ومن الممكن أن يقرر فايلر مدرب الفريق منح اللاعب مدته الكافية ليستعيد توازنه ولياقته مرة أخرى، ويغيبه عن مباراة الجونة المقرر لها السابع والعشرون من شهر أغسطس.

المباريات التي سيغيب عنها ياسر إبراهيم:-

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1- الأهلي وانبي.. 9 أغسطس في مستهل مشوار الأحمر بعد عودة الدوري

2- الأهلي والانتاج الحربي.. 14 أغسطس في الدوري

3- أسوان والأهلي.. 17 أغسطس بالدوري

4- الزمالك والأهلي.. 22 أغسطس في الدوري

5- الأهلي والجونة.. 26 أغسطس في الدوري