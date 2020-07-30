شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس استبعاد بن شرقى واوناجم من مواجهة المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لعدم الإعتماد على أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، المغربيان المحترفان فى صفوف الفريق، خلال مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة فى الدورى العام، والمقرر اقامتها فى 6 اغسطس المقبل، وذلك حتى لو نجح اللاعبان فى تجاوز القياسات البدنية والفحوصات الطبية بنجاح، وذلك لإبتعادهم عن الملاعب لفترة كبيرة، ولم يخوضا فترة الاعداد مع الفريق التى تخللها 5 مباريات ودية.

وانتهى باتريس كارتيرون، من وضع برنامجا تدريبيا وتأهيليا خاصًا للثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ، لخوضه عقب وصولهما وانضمامهما للتدريبات، إستعدادا لعودة منافسات الدورى العام، يوم 6 أغسطس المقبل، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا، ويستهل الزمالك مواجهاته فى البطولة المحلية بمواجهة المصرى البورسعيدى.

ويدخل الزمالك معسكره الثالث بعد غدا السبت، حيث ان الفريق خاض خلال المعسكر الأول مباراتين وديتين امام سموحة وبيراميدز، وخلال المعسكر الثانى خاض مباراتين امام طنطا وطلائع الجيش، وفى الفارق بين المعسكرين خاض الفريق مباراة ودية امام وادى دجلة