شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون ينتهى من وضع برنامج تأهيلى للثنائى المغربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من وضع برنامجا تدريبيا وتأهيليا خاصًا للثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم المحترفين في صفوف الفريق، لخوضه عقبوصولهما وانضمامهما للتدريبات، إستعدادا لعودة منافسات الدورى العام، يوم 6 أغسطس الجارى، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا، ويستهل الزمالك مواجهاته فى البطولة المحلية بمواجهة المصرى البورسعيدى.

ويدخل الزمالك معسكره الثالث بعد غدا السبت، حيث ان الفريق خاض خلال المعسكر الأول مباراتين وديتين امام سموحة وبيراميدز، وخلال المعسكر الثانى خاض مباراتين امام طنطا وطلائع الجيش، وفى الفارق بين المعسكرين خاض الفريق مباراة ودية امام وادى دجلة