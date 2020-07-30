شكرا لقرائتكم خبر عن ‏5 نجوم يدخلون حسابات كارتيرون في الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك الاستعانة بخدمات 5 لاعبين خلال مشوار الفريق في الدوري الممتاز والذي سيُستأنف في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل.

وينوي الفرنسي الاعتماد على اسلام جابر بشكل أساسي في مباريات الزمالك المحلية المقبلة بعد تألقه بشكل لافت للنظر خلال الوديات الأخيرة.

كما يبحث كارتيرون الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الثلاثي الشاب سيف فاروق جعفر وأسامة فيصل وحسام أشرف بعد ظهورهما بمستويات فنية مميزة خلال المباريات الودية التحضيرية، بالاضافة إلى اعادة مصطفى فتحي إلى التشكيل الأساسي مجدداً.

وكان الزمالك قد خاض 4 وديات في الفترة الماضية فاز خلالها على كل من سموحة وطنطا وخسر أمام بيراميدز بينما تعادل أمام طلائع الجيش.