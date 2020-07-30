شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ملحق التأهل لليجا.. ألميريا «تركي اّل الشيخ» برقم مميز ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب أنصار فريق الميريا الاسباني ما ستفسر عنه مباريات الملحق المؤهل للدوري الاسباني، بعدما تعثر الفريق في بلوغ منافسات الليجا بشكل مباشر، بعد احتلاله المركز الرابع بجدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الاسباني ودخوله في منافسية رباعية من أجل قطع بطاقة الترشح الثالثة.

وعلى الرغم من عدم تمكن الميريا من الصعود المباشر لليجا ولجوءه إلى ملحق من أجل قطع البطاقة الثالثة للترشح للدوري الاسباني الممتاز إلا أنه امتلك رقماً مميزاً من بين 20 نادياً هذا الموسم.

ويعتبر فريق ألميريا الذي يملكه تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، هو صاحب أقوى خط هجوم في دوري الدرجة الثانية الاسباني هذا الموسم برصيد 62 هدفاً متفوقاً على جميع أقرانه.

كما ياتي ألميريا كثالث أقوى خط دفاع في دوري الدرحة الثانية الاسباني عقب نهايته بـ 43 هدفاً سكنوا شبامه بالتساوي مع فريق جيرونا، بينما يعد فريق فيونلابرادا هو الأقوى دفاعياً بـ 38 هدفاً يليه قادش بـ 38 هدفاً مسجلين بشباكه.

ويعد ألميريا هو صاحب أقوى نادي من حيث فارق الأهداف برصيد 19 هدفاً، متفوقاً على الفريقين اللذين صعدا مباشرةً لليجا ويسكا وقادش، فحقق الأول فارق أهداف +13 والثاني +11.

الجدير بالذكر أن ألميريا سيواجه جيرونا في المرحلة الأولى من ملحق الصعود لليجا على أن يواجه الفائز منهما المنتصر من مباراة سرقطسة والتشية من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدوري الاسباني الممتاز.

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