شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مسجد «طبيب الغلابة» فى نادى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الموقع الرسمى لنادى الزمالك، بنشر صور المسجد الجديد، الذى قرر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور إطلاق اسم "طبيب الغلابة"، الراحل الدكتور محمد مشالي، علي المسجد الجديد بنادي الزمالك تقديرا لما قدمه الراحل طوال مسيرته. كان مجلس الزمالك قد نعى مشالى الذي اشتهر بـ "طبيب الغلابة"، وقد حصل مشالي على تقدير من مجلس إدارة النادي قبل وفاته، وتم منحه العضوية الشرفية نظرا لانتمائه وعشقه للقلعة البيضاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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