شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: سنعلن عن صفقات الزمالك نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بعدم الإعلان عن اى صفقات جديدة تم التعاقد معها خلال الفترة الحالية، مؤكدا انه سيعلن عن الصفقات فى نهاية الموسم، حفاظا على استقرار الفريق وتجنبا للفتنة خصوصا مع الاستعدادات الجادة لعودة الدورى ودورى ابطال افريقيا .

وشدد رئيس الزمالك، أن القلعة البيضاء حسمت صفقات قوية ستسعد كل الجماهيرالزملكاوية وتحقق طموحاتهم فى حصد البطولات، وكل شئ يتم بالتنسيق مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى صاحب الراى فى كل القرارات الفنية.