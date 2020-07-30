شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة فرنسية: محمد صلاح يمتلك ثاني أغلى ساعة في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية فرنسية اليوم الخميس أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الانجليزي يمتلك ثاني أغلى ساعة في صفوف فريقه.

وقالت صحيفة "سبورت تون" الفرنسية أن البرايزيلي فيريمينو نجم هجوم ليفربول يمتلك أغلى ساعة يد من بين لاعبي الفريق الانجليزي، وتبلغ قيمتها المالية 350 ألف دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح يمتلك ساعة تبلغ فيمتها المالية 164 ألف دولار وهي من إنتاج عام 2018.

كما أكد التقرير الفرنسي أن فينالدوم نجم خط الوسط يأتي في المتربة الثالثة بساعة قدرها 135 ألف دولار، والمدير الفني للفريق يورجن كلوب يحتل المركز الرابع من حيث امتلاك الساعة الأغلى قيمة بـ 50 ألف دولار.