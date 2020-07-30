شكرا لقرائتكم خبر عن منافس الأهلي.. الوداد المغربي يفقد ورقة رابحة في صفوفه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض سفيان كركاش، نجم خط وسط فريق الوداد البيضاوي المغربي، للاصابة التي ستبعده لفترة طويلة عن صفوف فريقه. ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي في سبتمبر المقبل بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقالت صحيفة "لو 360 سبورت" أن كركاش عن صفوف الوداد المغربي لفترة تزيد عن شهر. وكان كركاش قد تعرض للاصابة خلال احدى تدريبات الوداد البيضاوي المغربي تحت اشراف المدير الفني الاسباني كارلوس جاريدو. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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