شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لمسحة جديدة قبل انطلاق معسكر الإستعداد للمصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن اللاعبين سيخضعون لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، قبل انطلاق معسكر الفريق بعد غدا "السبت"، إستعدادا لعودة منافسات الدورى العام، يوم 6 أغسطس الجارى، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا، ويستهل الزمالك مواجهاته فى البطولة المحلية بمواجهة المصرى البورسعيدى.

ويعد هذا هو المعسكر الثالث للفريق، حيث ان الفريق خاض خلال المعسكر الأول مباراتين وديتين امام سموحة وبيراميدز، وخلال المعسكر الثانى خاض مباراتين امام طنطا وطلائع الجيش، وفى الفارق بين المعسكرين خاض الفريق مباراة ودية امام وادى دجلة