شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الزمالك يخضعون للفحوصات لتحديد موع انضمامهم للتدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع أحمد سيد زيزو، وطارق حامد، ومصطفى محمد، لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لبعض الفحوصات الطبية لمعرفة موعد عودتهم إلى التدريبات الجماعية، محمد أسامة، أن الثلاثي شعروا بإجهاد عضلي خفيف خلال مواجهة طلائع الجيش، لذلك فضل الجهاز الطبي خروجهم للاطمئنان عليهم، قبل انطلاق معسكر الفريق بعد غدا "السبت"، إستعدادا لعودة منافسات الدورى العام، يوم 6 أغسطس الجارى، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا، ويستهل الزمالك مواجهاته فى البطولة المحلية بمواجهة المصرى البورسعيدى.

ويعد هذا هو المعسكر الثالث للفريق، حيث ان الفريق خاض خلال المعسكر الأول مباراتين وديتين امام سموحة وبيراميدز، وخلال المعسكر الثانى خاض مباراتين امام طنطا وطلائع الجيش، وفى الفارق بين المعسكرين خاض الفريق مباراة ودية امام وادى دجلة.