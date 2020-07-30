شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى وأوناجم يعودا للزمالك خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف مسؤولو الزمالك، عن وصول الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الكروى الأول بالنادى، من المغرب إلى القاهرة، خلال الساعات المقبلة للإنضمام إلى الفريق، إستعدادا لعودة منافسات الدورى العام، يوم 6 أغسطس المقبل، بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويسعى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادى الزمالك، لإعادة الثنائى المغربى، عن طريق رحلات ترانزيت، بسبب عدم وجود طيران مباشر بين مصر والمغرب، وتحديدا عدم وجود رحلات لاغلب الدول من المغرب، ويبحث المشرف العام على الكرة في النادى عن رحلات لإعادة الثانى، وعلى الأرجح ستكون رحلات عن طريق فرنسا أو دبى، حيث ينتظر مسئولى الأبيض أقرب رحلة للحجز لهما بها خلال الساعات المقبلة، بعد إنهاء كافة الأوراق الخاصة بسفرهم من المغرب.
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