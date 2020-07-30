شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: تصريحات فاروق جعفر مضحكة وقصده الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى تصريحات فاروق جعفر التي أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بالمضحكة مؤكدا أنه كان يقصد بها الزمالك والفترة التي عاشها داخل النادى الأبيض.

قال عدلى القيعى في تصريحات لقناة الأهلى:" الأهلى برئ من تصريحات فاروق جعفر وليس له علاقة بذلك ".

أضاف القيعى:" الأهلى لا يحتاج لمن يدافع عنه والخطيب أسطورة ورئيس أكبر نادى فى أفريقيا يستحق أن ندافع عنه".

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وفجر فاروق جعفر، مفاجأة من العيار الثقيل، وزعم أنه فى الثمانينيات كان الحكام الأفارقة يجاملون الفرق المصرية مثل الأهلى والزمالك والمقاولون والإسماعيلى، قائلاً، "كان الحكم ينزل مصر ويطلب يروح بورسعيد يتسوق، أو النزول فى فندق فخم بخلاف الفندق المخصص له، وزيادة (البوكيت مانى) الذى سيحصل عليه، ثم يأتى فى الاجتماع الفنى قبل المباراة، ويعرض علينا احتساب ركلة جزاء أو هدف لصالحنا والعمل على مساعدتنا فى تحقيق الفوز".

واصل جعفر تصريحاته النارية خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "زملكاوى" عبر شاشة "الزمالك"، أن هناك وقائع عديدة تثبت صحة حديثى، وهناك هدف أحرزه على أبو جريشة بيده فى إحدى المباريات وتم احتسابه، كما أن منتخب مصر أيضًا جُمل فى تصفيات كأس العالم 1990، وتأهل للمونديال بتلك المجاملات، الكرة كانت بتخش جول مصر والحكم مش بيحسبها، مكناش هنوصل لولا المجاملة.