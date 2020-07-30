شكرا لقرائتكم كارتيرون يجهز برنامج خاص لأشرف بن شرقي وأوناجم عقب وصولهما القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك برنامجا تدريبيا وتأهيليا خاصًا للثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم المحترفين في صفوف الفريق، لتطبيقه فور وصولهما القاهرة، وذلك لتعويض غيابهما عن فترة الاعداد التي انطلقت منذ ما يقرب من شهر استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري.

وينتظر مسئولو نادي الزمالك وصول الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم قادمين من بلادهما خلال الساعات المقبلة، بعدما انهي الزمالك كل الأزمات التي كانت تعيق وصولهما للقاهرة وفي مقدمتها ظروف الطيران بين المغرب ومصر، وكذلك المستحقات المتأخرة للاعبين لدي نادي الزمالك.

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ومن المنتظر أن يصل الثنائي خلال 48 ساعة وذلك وفقًا لتأكيدات مسئولي الزمالك الذين تحدثوا منذ أيام عن موعد عودة وصول الثنائي المغربي، حيث كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن تواصله مع السلطات المغربية والسفارة المصرية في المغرب ، من أجل حسم عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من بلادهما للمشاركة في تدريبات الزمالك، وأشار أمير مرتضي في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك إلى أنه تم تجهيز كل أوراق حضور أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي الفريق الأول بالزمالك إلى القاهرة في حالة وجود رحلة طيران لتونس أو أي بلد عربية أخرى.

أضاف أمير مرتضى أن تأخر عودة بن شرقي وأوناجم جاء بسبب التوقيت لعدم وجود رحلة من تونس تتوافق مع رحلة للوصول إلى مصر.