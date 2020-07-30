شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي يكشف عن آخر كواليس مفاوضات ضم رمضان صبحي من هيدرسيفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن آخر كواليس مفاوضات ضم رمضان صبحي نجم هجوم الفريق بشكل نهائي، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، ومن ثم سيعود بعدها لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، وقال المصدر لـ"الخليج 365": "تقدمنا بعرض قيمته 2 ونصف مليون إسترليني لشراء رمضان صبحي وهو العرض الأعلى مادياً حتى هذه اللحظة.. علمنا أن أولمبياكوس اليوناني دخل في خط المفاوضات وكذلك أحد الأندية الروسية والتركية ولكن عروضهم لم تتخطى حاجز المليون ونصف إسترليني"

وتابع المصدر أن رمضان صبحي يُفضل الاستمرار في الأهلي عن الانتقال لدوريات ليست كبيرة في أوروبا مؤكدًا أن رمضان لن يعود لأوروبا إلا عبر بوابة الدوري الإنجليزي أو الإيطالي أو الألماني لكن لم تصل عروض رسمية له حتى الآن من تلك الدوريات رغم وجود مفاوضات شفهية.

Advertisements

وأضاف المصدر أن هناك حالة من الارتياح والثقة داخل النادي الأهلي بالنجاح بالنهاية في الإبقاء على رمضان صبحي، والذي يعد واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية، وتنتهى إعارة رمضان صبحى للأهلي نهاية الموسم الجاري على أن يعود بعدها لصفوف ناديه الأصلي هيدرسيفيلد الإنجليزي، والذي قرر بيع الجناح الدولي بداية من الموسم الجديد، في الوقت الذي دخل الأهلي في مفاوضات رسمية للإبقاء على رمضان صبحي بشكل نهائي بناء على توصية من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر والذي أكد أن رمضان صبحي يعد أهم صفقة بالنسبة له.

وجاء ترشيح رمضان صبحي في نادي أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني من جانب أحمد حسن كوكا نجم منتخبنا الوطني وهداف الفريق اليوناني والذي أكد لإدارة ناديه أن رمضان صبحي سيمثل إضافة للفريق في الموسم الجديد، في الوقت الذي يدرس رمضان صبحي العرض بقوة خاصة أن أولمبياكوس سيشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد بصفته بطلاً للدوري اليوناني.