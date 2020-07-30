شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: فايلر بيربي صالح جمعة والأهلى مش مزنوق في الصفقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى إن السويسري ريتيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر تربوي مؤكدا أن الخواجة يريد غرس قيم الالتزام في صالح جمعة نجم القلعة الحمراء.

أضاف القيعى في تصريحات لقناة الأهلى :" فايلر تربوي ويضغط على صالح جمعة لأنه يعلم أن هذه الأمور تؤتى بثمارها".

تابع :" ولو التزم صالح بتعليمات الجهاز الفني هنشوفه في حتة تانية خالص".

وعند مدى احتياج الأهلى للصفقات قال:" الأهلى مش مزنوق في الصفقات واللاعبين اللى عنده قدها وقدود".

وأدى لاعبو الأهلى تدريبات بدنية في مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بالإضافة إلى الجري حول الملعب، وفقرات متنوعة من التدريبات البدنية بالكرة.

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ما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي، الذى حرص على توجيه بعض اللاعبين قبل بداية المران وكذلك تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وتحديد بعض الأمور الفنية.

وواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش فيما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة تبدأ من غد الجمعة على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل.

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة أنبي ، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.