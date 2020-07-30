شكرا لقرائتكم مدير تعاقدات الأهلى: انتظروا تفاصيل مهمة عن رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي مصير رمضان صبحى نجم القلعة الحمراء المعار من هيدرسفيلد يونايتد الإنجليزي في البقاء أو الرحيل عن الأحمر.

أضاف توفيق في تصريحات لقناة الأهلى:" "هناك تفاصيل مهمة متعلقة برمضان صبحي، ونحن نتواصل مع رمضان صبحي، لكن لا يمكن أن نتحدث في أمور كهذه بشكل علني".

وتحدث مدير التعاقدات في الأهلي عن مصير وليد أزارو موضحا أن الإتفاق لم يدفع جزء من مستحقات النادي عن صفقة وليد أزارو، مشيرا إلى أن اللاعب مستمر مع الفريق، وكذلك المفاوضات.

قال توفيق: "أزارو له بعض المستحقات المالية لدى الإتفاق ولم يحصل عليها، كما أن الأهلي له 100 ألف دولار من قيمة الإعارة ولم يحصل عليها، وطلبنا أن نحصل على المستحقات مقابل استمرار أزارو مع الفريق حتى نهاية الموسم."

وتابع: "الإتفاق أبلغنا بأنه لم يتم الاتفاق مع أزارو على الاستمرار في الفترة المقبلة، وهو الآن في المغرب، وسيكون ضمن صفوف الفريق بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها خلال أغسطس المقبل."

Advertisements

وواصل: "الإتفاق وعدنا أن يرسل المستحقات المتأخرة للأهلي، وهذا الأمر منفصل تمامًا عن عدم استمرار أزارو مع الفريق، لأننا وافقنا بالفعل على الإعارة."

واختتم بالحديث عن صفقات الموسم المقبل: "بعيد عن الأسامي كان هناك العديد من الأمور، نحن نعمل على صفقات الصيف بداية من شهر أبريل، أنما هذه الأمور لا نتحدث عنها بشكل علني."