شكرا لقرائتكم العين يمدد عقد إسلام خان 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن العين المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس تجديد عقد صانع اللعب إسلام خان القادم من كازاخستان لمدة ثلاثة مواسم ليبقى مع الفريق حتى 2023.

وقال العين عبر موقعه على الإنترنت اليوم "أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم تجديد عقد صانع اللعب إسلام خان لمدة ثلاثة مواسم، ليستمر بموجب عقده الجديد في الدفاع عن شعار النادي حتى 2023. "يأتي التجديد للاعب الدولي القادم من كازاخستان بناء على تقرير المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل وموافقة اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي".

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وانضم خان للعين خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وظهر بأداء جيد قبل توقف موسم 2019-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال خان "أود أن أشكر مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم والمدير الفني للفريق على الثقة الغالية التي منحوني إياها بالاستمرار في الدفاع عن شعار العين لمدة ثلاثة مواسم أخرى. سأعمل على تقديم أفضل ما لدي من أجل تحقيق طموحاتي الكبيرة مع العين والمساهمة في حصد الألقاب والبطولات على المستويين المحلي والقاري".

وقررت رابطة المحترفين عدم استكمال الموسم الحالي 2019-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا والاستعداد للموسم الجديد.