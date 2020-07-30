شكرا لقرائتكم الشباب يمدد تعاقده مع العويشير حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ‏الشباب برئاسة خالد البلطان، اليوم الخميس، تمديد عقد حارسه عبدالله العويشير حتى نهاية الموسم الجاري.

ومدد الشباب عقد العويشير قبل أيام من استئناف منافسات الموسم الحالي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين المقرر استئنافه في الرابع من شهر أغسطس.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر": "مددت إدارة النادي عقد إعارة عبد الله العويشير حتى نهاية الموسم الجاري".

ويسعى الشباب لتقديم نتائج طيبة عند استئناف منافسات الموسم الحالي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين تحت قيادة مدربه الجديد المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا الذي حل محل الإسباني لويس غارسيا، إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 31 نقطة.