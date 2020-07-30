شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا تخبرنا "سيديهات" صالح جمعة مع المدربين "الخواجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لو سألت عالم المحللين من النجوم الرياضيين عن موهبة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ستجد الآراء التي تسرك وما يلاقى إعجابك واستحسانك عن إمكانيات اللاعب والمهارة التي يتمتع بها وتمريراته السحرية التي تضع المهاجمين أمام المرمى ولو سألتهم مرة أخرى عن سلوك اللاعب والتزامه ستجد الصدمة التي لم تكن على "البال ولا الخاطر" ويعرفها الجمهور جيدًا وهى عدم التزام اللاعب بالتدريبات وعدم التركيز دون الاهتمام بوزنه ولياقته الأمر الذى دفع المدربين الذين تعاقبوا على تدريب النادى الأحمر خاصة الأجانب منهم إلى تجميد اللاعب.

منذ أن وطأت أقدام صالح جمعة ملعب التتش تعاقب على تدريب النادى الأحمر 4 مدربين أجانب منهم اثنان منحاه الفرصة واثنان قاما بتجميده.

لمعرفة مسيرة صالح جمعة مع المدربين الأجانب في الأهلي.. اضغط هنا

ونصح عدد كبير من لاعبو الأهلي صالح جمعة زميلهم بالفريق بمواصلة الإلتزام في التدريبات والحفاظ على لياقته البدنية والفنية ووزنه المثالي من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعدما منحه السويسري رينيه فايلر المدير الفني فرصة التدريب مع الفريق جماعياً والتعهّد بالدفه به في المباريات حال استمرار إلتزامه وأكد لاعبو الأهلي الكبار لصالح جمعة أن قدراته تؤهله لأن يشارك مع الفريق وأن الجميع يدعمه وعليه أن يستغل هذا الدعم من أجل المشاركة مع الاهلي.

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