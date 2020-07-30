شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الفساد تتواصل.. من بلاتر لإينفانتينو لا تحزن يا «فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من جديد وُجهت أصابع الاتهام للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واستمرت أزمات قضايات الفساد تلاحق الاتحاد الذي يدير كرة القدم حول العالم، باعلان النياية العامة في سويسرا التحقيق الجنائي مع جيان إينفانتينو بسبب اجتماعات سرية جمعته بالمدعي العام السويسري.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" قد قال في بيان رسمي تعليقاً على فتح التحقيق: يقر "فيفا" بقرار المدعي العام الاتحادي السويسري الخاص بفتح تحقيق بشأن الاجتماعات التي شارك فيها رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو والمدعي العام السويسري مايكل لوبر،و إن "فيفا"، بما في ذلك رئيس "فيفا"، يبقى تحت تصرف السلطات السويسرية، وسوف نتعاون، كما فعلنا دائمًا، بشكل كامل في هذا التحقيق.

نستعرض من خلال السطور التالية أبرز قضايا الفساد التي ضربت "فيفا" خلال السنوات الماضية.

في مايو من عام 2015 تم ايقاف مسؤولين في كرة القدم العالمية بفندق كبير في زيوريخ بسويسرا بطلب من القضاء الأميركي على هامش الانتخابات الرئاسية للفيفا، منهم عضوا اللجنة التنفيذية في الفيفا، كما تم اتهام 9 مسئولين في الفيفا في قضايا فساد وتبييض أموال تصل إلى 150 مليون دولار.

في يونيو من عام 2015 يفتح القضاء السويسري تحقيقاً بشأن استضافة روسيا وقطر مونديالي 2018 و 2022 وتوجيه اتهام لمسئولي فيفا بالرشوة.

الفرنسي جيلوم فالك يتم ايقافه عن منصبه كأمين عام للفيفا بعد ثبوت اعادة بيعه تذاكر في السوق السوداء والتربح غير المشروع.

في سبتمبر من عام 2015 يقرر القضاء السويسري فتح تحقيقاً مع جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي وقتها، بتهمة الاشتباه في إدارته الغير شرعية للاتحاد وسوء الائتمان ودفع رشوة لرئيس الاتحاد الاوروبي ميشيل بلاتيني.

بعدها بشهر واحد يقرر مسئولو لجنة الأخلاق بالفيفا ايقاف كل من بلاتر وبلاتيني وجيلوم لمدة 90 يوماً عن العمل بسبب قضايا فساد.

وفي ديسمبر من عام 2015 يصدر قراراً بلإيقاف كل من بلاتيني وبلاتر لمدة 8 سنوات عن شغل أي نشاط متعلق بلعبة كرة القدم بسبب تلاحق قضايا الفساد، مع إيقاف فالك جيلوم الفرنسي لمدة 12 عاماً.

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تتصاعد الأحداث مجدداً، وفي مارس من عام 2016 يقوم القضاء السويسري بتفتيش الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ويُبت وجود مستندات تدين كل من جوزيف بلاتر رئيس الفيفا وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي.

القضاء السويسري مع نهاية عام 2017 يعلن فتح تحقيق جنائي مع كل من فالك جيلوم وناصر الخليفي رئيس مجموعة "beIN" ورئيس نادي باريس سان جرمان، بشأن شبهات حول فساد في عملية بيع حقوق بث كأس العالم 2018.

ومن جديد تعود قضايا الفساد لتضرب أسوار الاتحاد الدولي بفتح تحقيق مع جيان اينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، بشأن اجتماعات سرية مع المدعي العام السويسري.