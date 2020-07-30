كارتيرون يقرر استمرار الناشئين مع الفريق بعد تألقهم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، علي استمرار 5 ناشئين مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة وتحديدا حتي نهاية الموسم الحالي، بعد تألق الناشئين في معسكري برج العرب، وظهورهم بشكل رائع في المباريات الودية.
وأبلغ كارتيرون جهازه المعاون، بإستمرار حسام اشرف واسامة فيصل وياسين مرعي وسيف فاروق جعفر وحسام عبد المجيد، مؤكدا ان اللاعبين الخمسة سينجحون مع الفريق خلال الفترة المتبقية لما يمتلكوه من شخصية داخل الملعب ومقومات فنية تتيح لهم الإستمرار مع الكبار.
ويسعى باتريس كارتيرون، لتجهيز جميع لاعبى الفريق استعدادا للاستئناف النشاط الرياضى، الذى سيبدأ بمواجهة المصرى البورسعيدى يوم 8 أغسطس الجارى، لذا يسعى مسئولى الأبيض لاستعادة الثنائى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق، لتجهيزهما استعدادا للمرحلة المقبلة.
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