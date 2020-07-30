شكرا لقرائتكم خبر عن حساب الأهلي على تويتر يحتفل بـ«6 مليون أهلاوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالوصول إلى الرقم 6 مليون من المتابعين من قبل جماهير وأنصار النادي.
وكتب حساب النادي الأهلي على :" نحتفل معًا بوصول حسابنا الرسمي على تويتر إلى 6 مليون أهلاوي".
ويستعد الأهلي لمواجهة انبي بمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في التاسع من أغسطس المقبل، حيث تعود منافسات المسابقة المصرية بعد 5 شهور من التوقف بسب جائحة كورونا.
وكان الأهلي قد فاز ودياً على كل من سموحة والجونة الأسبوع الماضي.
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