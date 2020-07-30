شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعين بمدافع من الرديف لإنقاذ الموقف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة موندوديبور تيفو الإسبانية أن المدافع الهولندي لودوفيت ريس لاعب فريق الرديف ببرشلونة تلقى استدعاءا من كيكي المدير الفني لفريق البارسا للإنضمام الى التدريبات الجماعية بعد إصابة خورجي كونيكا مدافع الفريق الكتالوني املا في تعزيز مركز الدفاع.
وكان اللاعب الهولندي قد اعاد الى بلاده من اجل قضاء اجازته عقب انتهاء تدريبات فريق الرديف ،لكنه سيعود مرة اخرى للإنضمام الى تدريبات البارسا الجماعية استعدادا لمواجهة نابولي بدوري الابطال
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