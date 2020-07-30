«فايلر» يُوجّه نصائح خاصة لـ«جيرالدو» و«أجايي» في المران

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع ثنائي الفريق جونيور أجايي وجيرالدو دا كوستا على هامش المران الجماعي اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد فايلر جلسة مع الثنائي قبل بداية فقرة التقسيمة، وذلك لتوجيه بعض النصائح لهما بجانب منحهما بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهما.

ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الأهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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