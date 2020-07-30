إستبعاد فريق تركي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

سيُحرَم طرابزون سبور الذي أنهى الدوري التركي في المركز الثاني، من خوض منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل.



الحرمان جاء بعدما ثبتت محكمة التحكيم الرياضي ”كاس“ اليوم الخميس، قرار استبعاده قاريا لموسم واحد بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وفق ما ذكر موقع إرم نيوز .

وقرر الاتحاد الأوروبي ”يويفا“ الشهر الماضي حرمان طرابزون سبور من المشاركة في مسابقاته لعام بسبب عدم احترامه اتفاقا أبرم عام 2016 وعد فيه بتحقيق توازن مالي في حساباته لعام 2019.

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ورفضت ”كاس“ استئنافا تقدم به النادي التركي، وأكدت عقوبة استبعاده، ما سيتيح لبشكتاش الذي حل ثالثا في ترتيب الدوري، من تمثيل بلاده في دوري الأبطال انطلاقا من الدور التمهيدي الثاني.

وتبقى بطاقة التأهل المباشر إلى دور المجموعات عن الدوري التركي، من نصيب باشاك شهير الذي توج بطلا للمرة الأولى في تاريخه.

ووفقا للمادة الرابعة من لوائح الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن المشاركة في المسابقات القارية لفترة 2018-2021، فإن ”أي ناد لا يُقبل في المسابقة، يُستبدل بالنادي التالي من خلفه في ترتيب الدوري الأعلى من البطولة الوطنية للاتحاد الوطني نفسه“.

وتهدف قواعد اللعب المالي النظيف، التي بدأ تنفيذها في 2011، لمنع الأندية من إنفاق أموال أكثر من إيراداتها.